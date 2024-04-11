В Ставропольском крае усилят комплекс противопаводковых мероприятий

В Ставропольском крае планируют усилить комплекс противопаводковых мероприятий, заявил губернатор Владимир Владимиров в ходе прямой линии.

Об этом сообщает ИА «Победа26».

В регионе уже провели ряд мероприятий, рассчитанных на предупреждение и ликвидацию последствий паводков. Средства были направлены и из краевого, и из федерального бюджетов.

На паводкоопасных реках отремонтировали дамбы, расчистили русла, провели работы по укреплению берегов.

Ведомства подведут итоги работы 15 апреля.

Ранее сообщалось, что уровень воды в реке Урал в Оренбурге достиг 1087 см.