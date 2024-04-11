В Ставропольском крае усилят комплекс противопаводковых мероприятий
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА «Победа26».
В регионе уже провели ряд мероприятий, рассчитанных на предупреждение и ликвидацию последствий паводков. Средства были направлены и из краевого, и из федерального бюджетов.
На паводкоопасных реках отремонтировали дамбы, расчистили русла, провели работы по укреплению берегов.
Ведомства подведут итоги работы 15 апреля.
Ранее сообщалось, что уровень воды в реке Урал в Оренбурге достиг 1087 см.