RT в Telegram
Подпишись

В Ставропольском крае усилят комплекс противопаводковых мероприятий

Короткая ссылка
В Ставропольском крае планируют усилить комплекс противопаводковых мероприятий, заявил губернатор Владимир Владимиров в ходе прямой линии.
В Ставропольском крае усилят комплекс противопаводковых мероприятий
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Победа26».

В регионе уже провели ряд мероприятий, рассчитанных на предупреждение и ликвидацию последствий паводков. Средства были направлены и из краевого, и из федерального бюджетов.

На паводкоопасных реках отремонтировали дамбы, расчистили русла, провели работы по укреплению берегов.

Ведомства подведут итоги работы 15 апреля.

Ранее сообщалось, что уровень воды в реке Урал в Оренбурге достиг 1087 см.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить