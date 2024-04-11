Губернатор Владимиров рассказал о системе мониторинга уровня рек на Ставрополье

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в ходе прямой линии рассказал о системе мониторинга уровня рек в регионе.

Об этом сообщает ИА «Победа26».

Как отметил глава региона, специалисты краевого филиала Росгидрометцентра сформировали собственную эффективную систему наблюдения за реками.

«Мы понимаем каждый этап. Сегодня по отношению к предыдущим периодам водность рек Кубани, Кумы, Подкумка, Егорлыка — от 30 до 70%. Мы эту ситуацию контролируем», — добавил Владимиров.

Ранее сообщалось, что уровень воды в реке Урал в Оренбурге достиг 1087 см.