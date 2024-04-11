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В Латинской Америке представили фотографии победителей конкурса имени Стенина

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В двух странах Латинской Америки представили фотографии победителей конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина — в Никарагуа и Аргентине.
В Латинской Америке представили фотографии победителей конкурса имени Стенина
  • РИА Новости

Никарагуа стала седьмой по счёту страной роуд-шоу 2023 года. Открытие экспозиции в Манагуа состоялось при поддержке национальной синематеки и комитета по СМИ и гражданству.

На выставке представлено 24 работы из Бахрейна, Китая, Испании, России, Бангладеш, Италии и других стран. Её можно посетить до 12 апреля.

«На церемонии открытия сегодня с нами молодые любители фотографии, профессиональные фотографы, студенты, учащиеся из средних школ и технологических центров, и все они действительно любят фотографию, и я знаю, что с помощью этой выставки вы позволяете им узнать гораздо больше об этом искусстве», — заявил Оскар Перес, заместитель министра по делам молодёжи Никарагуа.

Выставка в Аргентине открылась при поддержке партнёров конкурса — издания Ahora San Juan и фонда Ideas по продвижению идеи равенства.

«Эта выставка, которую мы проводим сегодня с большой гордостью, знакомит нас с происходящим в разных уголках мира, эти фото рассказывают нам, что на мультикультурной и многополярной планете существует множество точек зрения», — отметил глава фонда Ideas Хорхе Лоренцо.

Конкурс имени Стенина призван поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики.

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