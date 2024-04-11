RT в Telegram
Подпишись

В Свердловской области предупредили об усилении ветра до 23 м/с 12 апреля

Короткая ссылка
В ГУ МЧС России по Свердловской области предупредили об усилении ветра до 23 м/с в пятницу, 12 апреля.
В Свердловской области предупредили об усилении ветра до 23 м/с 12 апреля
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В связи с прогнозируемыми погодными явлениями специалисты регионального ГУ МЧС России рекомендуют гражданам соблюдать меры безопасности», — сказали в МЧС.

Спасатели призвали граждан во время сильного ветра не прятаться возле стен домов, на остановках, около рекламных щитов.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области объявили штормовое предупреждение на 12 апреля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить