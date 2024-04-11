В Свердловской области предупредили об усилении ветра до 23 м/с 12 апреля
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«В связи с прогнозируемыми погодными явлениями специалисты регионального ГУ МЧС России рекомендуют гражданам соблюдать меры безопасности», — сказали в МЧС.
Спасатели призвали граждан во время сильного ветра не прятаться возле стен домов, на остановках, около рекламных щитов.
Ранее сообщалось, что в Тюменской области объявили штормовое предупреждение на 12 апреля.