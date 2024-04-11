В Свердловской области предупредили об усилении ветра до 23 м/с 12 апреля

В ГУ МЧС России по Свердловской области предупредили об усилении ветра до 23 м/с в пятницу, 12 апреля.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В связи с прогнозируемыми погодными явлениями специалисты регионального ГУ МЧС России рекомендуют гражданам соблюдать меры безопасности», — сказали в МЧС.

Спасатели призвали граждан во время сильного ветра не прятаться возле стен домов, на остановках, около рекламных щитов.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области объявили штормовое предупреждение на 12 апреля.