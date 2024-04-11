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Церемония прощания с певцом Кунгуровым началась на Троекуровском кладбище

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Церемония прощания с заслуженным артистом России оперным певцом Евгением Кунгуровым началась на Троекуровском кладбище в Москве.
Церемония прощания с певцом Кунгуровым началась на Троекуровском кладбище
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Похороны артиста пройдут на его родине, в городе Заречном в Свердловской области.

Кунгуров родился 18 июля 1983 года. В 2022-м он стал постоянным солистом Калининградского музыкального театра.

В январе 2023 года получил благодарственное письмо президента России за активное участие в общественно-политической жизни российского общества и особый вклад.

Заслуженный артист России Евгений Кунгуров скончался 8 апреля 2024 года на 41-м году жизни. Тело оперного певца обнаружили возле его дома в центре Москвы. По предварительным данным, он покончил с собой. Евгений Кунгуров известен своим творчеством благодаря участию в таких телевизионных проектах, как «Голос», «Один в один» и «Большая опера». Он также был постоянным ведущим телепередачи «Романтика романса».

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