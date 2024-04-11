Биолог Кузищин прокомментировал нападение акулы на россиянина на Мальдивах

Профессор кафедры ихтиологии биологического факультета МГУ им. Ломоносова Кирилл Кузищин выразил мнение, что акула, которая напала на туриста из России в районе Мальдивских островов, могла сделать это из-за голода.

В факте нападения акулы на человека в том районе нет ничего удивительного, отметил Кузищин в беседе с ОТР.

Он пояснил, что на данной тропической территории проходит ареал большинства крупных акул-рейдеров, о чём необходимо знать всем туристам. Речь о таких видах, как акула-бык, тигровая и лимонная акулы и др.

«И то, что на Мальдивских островах произошло такое нападение, это даже скорее норма, потому что в год регистрируется несколько десятков случаев нападения акул на человека в разных участках Мирового океана», — добавил Кузищин.

Ранее сообщалось, что в Саратове следователи проводят проверку по факту нападения льва на 14-летнюю девочку.