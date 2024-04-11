В Росгидромете назвали регионы с неблагоприятным прогнозом по паводкам

В Росгидромете предупредили, что в период до 15 апреля уровень воды в реках Центрального, Уральского и Сибирского федеральных округов может подняться до опасного уровня.

Также возможен рост уровня воды в реках Костромской, Тверской, Ярославской, Московской областей, пишет газета «Известия» со ссылкой на ведомство.

По имеющимся данным, в промежутке 11—14 апреля ожидается резкий подъём уровня воды до опасной отметки на реке Тобол в Курганской области, возможен рост уровня воды в реках Обь, Мрас-Су и Томь.

Уже отмечен рост уровня воды в реках в Приморском и Хабаровском краях, однако пока речь идёт только о достижении отметок неблагоприятного явления, добавили в Росгидромете.

Ранее начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с радио «Комсомольская правда» спрогнозировал ситуацию по паводкам в регионах. Он отметил, что паводковая история в целом по стране будет сохраняться до начала лета.