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В Росгидромете назвали регионы с неблагоприятным прогнозом по паводкам

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В Росгидромете предупредили, что в период до 15 апреля уровень воды в реках Центрального, Уральского и Сибирского федеральных округов может подняться до опасного уровня.
В Росгидромете назвали регионы с неблагоприятным прогнозом по паводкам
  • РИА Новости

Также возможен рост уровня воды в реках Костромской, Тверской, Ярославской, Московской областей, пишет газета «Известия» со ссылкой на ведомство.

По имеющимся данным, в промежутке 11—14 апреля ожидается резкий подъём уровня воды до опасной отметки на реке Тобол в Курганской области, возможен рост уровня воды в реках Обь, Мрас-Су и Томь.

Уже отмечен рост уровня воды в реках в Приморском и Хабаровском краях, однако пока речь идёт только о достижении отметок неблагоприятного явления, добавили в Росгидромете.

Ранее начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с радио «Комсомольская правда» спрогнозировал ситуацию по паводкам в регионах. Он отметил, что паводковая история в целом по стране будет сохраняться до начала лета.

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