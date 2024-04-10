В Подмосковье обновят 12 домов культуры и школ искусств до конца года

В Московской области обновят 12 домов культуры и школ искусств до конца 2024 года, заявил губернатор Андрей Воробьёв.

Об этом сообщает телеканал «360».

«С 2018 года в Подмосковье построено и реконструировано семь домов культуры в городских округах Молодёжный, Реутов, Воскресенск, Одинцовский, Наро-Фоминский, Раменский. Капитально отремонтировали 24 объекта в Королёве, Талдоме, Восходе, Кашире и на других территориях. Теперь планируем до 2026 года обновить и переоснастить ещё 20 объектов», — отметил Воробьёв.

По его словам, уже в 2024 году будут реконструированы ДК «Заря» в Балашихе, Центральный дом культуры имени Нариманова в Шатуре, а также два ДК с названием «Октябрь» — в Лосино-Петровском и Дубне.

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