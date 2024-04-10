Специалист Куксин призвал проявлять предельную осторожность при обращении с огнём

Учредитель Центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин призвал не поджигать траву.

«Фактически пожароопасный сезон перестал прерываться на зиму, потому что у нас были и зимние пожары и в Приморье, и в Астраханской области. К сожалению, всё чаще мы сталкиваемся с зимующими торфяными пожарами», — сказал он в беседе с НСН.

По его словам, синоптики обещают сухое и тёплое лето. Как отметил Куксин, пожары возникают в абсолютном большинстве случаев от открытого огня, который используют люди.

«В весенний период 100% пожаров вызвано деятельностью людей, прежде всего поджогами травы, а в летний период добавляются костры, окурки, мангалы. На грозовые пожары приходится менее 10% возгораний, но они будут именно летом», — пояснил эксперт.

Он посоветовал проявлять предельную осторожность при обращении с огнём.

«Если и разводить огонь, то только в подготовленных местах, не в хвойных молодняках, не в окружении сухой травы, не под корнями, не под кронами деревьев, ни в коем случае не на торфяной почве», — добавил Куксин.

Ранее сообщалось, что «Авиалесохрана» предупредила о возможных пожарах в Нижегородской области.