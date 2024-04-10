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Ширвиндта похоронят на Новодевичьем кладбище 14 апреля

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Похороны президента Театра сатиры народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта пройдут 14 апреля на Новодевичьем кладбище.
Ширвиндта похоронят на Новодевичьем кладбище 14 апреля
  • РИА Новости

Об этом RT рассказали в пресс-службе Театра сатиры.

Уточняется, что траурные мероприятия пройдут в кругу родных артиста и сотрудников театра.

«Похороны народного артиста России Александра Анатольевича Ширвиндта состоятся 14 апреля на Новодевичьем кладбище после полудня», — сказала собеседница агентства.

Народный артист РСФСР Александр Ширвиндт скончался 15 марта в возрасте 89 лет.

Российский президент Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Ширвиндта, назвав его легендой отечественного театра и кино.

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