Ширвиндта похоронят на Новодевичьем кладбище 14 апреля

Похороны президента Театра сатиры народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта пройдут 14 апреля на Новодевичьем кладбище.

Об этом RT рассказали в пресс-службе Театра сатиры.

Уточняется, что траурные мероприятия пройдут в кругу родных артиста и сотрудников театра.

«Похороны народного артиста России Александра Анатольевича Ширвиндта состоятся 14 апреля на Новодевичьем кладбище после полудня», — сказала собеседница агентства.

Народный артист РСФСР Александр Ширвиндт скончался 15 марта в возрасте 89 лет.

Российский президент Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Ширвиндта, назвав его легендой отечественного театра и кино.