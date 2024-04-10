Ширвиндта похоронят на Новодевичьем кладбище 14 апреля
- РИА Новости
Об этом RT рассказали в пресс-службе Театра сатиры.
Уточняется, что траурные мероприятия пройдут в кругу родных артиста и сотрудников театра.
«Похороны народного артиста России Александра Анатольевича Ширвиндта состоятся 14 апреля на Новодевичьем кладбище после полудня», — сказала собеседница агентства.
Народный артист РСФСР Александр Ширвиндт скончался 15 марта в возрасте 89 лет.
Российский президент Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Ширвиндта, назвав его легендой отечественного театра и кино.