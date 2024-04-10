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На Ямале очистят от мусора береговую линию и акваторию реки Преображенки

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В Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ) намерены очистить береговую линию и акваторию реки Преображенки в целях улучшения экологической обстановки.
На Ямале очистят от мусора береговую линию и акваторию реки Преображенки
  • Gettyimages.ru

Об этом уже опубликовано соответствующее постановление, передаёт URA.RU.

«Принятие данного документа позволит улучшить экологическое состояние береговой линии и акватории реки Преображенки и принять меры по безаварийной эксплуатации гидротехнического сооружения в створе улиц Чупрова — К. Маркса МО город Салехард», — прокомментировали в окружном правительстве.

На эти цели власти Ямала предоставили окружному департаменту природных ресурсов и экологии межбюджетный трансферт в размере 2,5 млн рублей.

Ранее телеканал «360» со ссылкой на главу Минсельхозпрода Московской области Владислава Мурашова сообщал, что в подмосковных лесах в 2024 году намерены ликвидировать более 100 навалов мусора.

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