На Ямале очистят от мусора береговую линию и акваторию реки Преображенки

В Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ) намерены очистить береговую линию и акваторию реки Преображенки в целях улучшения экологической обстановки.

Об этом уже опубликовано соответствующее постановление, передаёт URA.RU.

«Принятие данного документа позволит улучшить экологическое состояние береговой линии и акватории реки Преображенки и принять меры по безаварийной эксплуатации гидротехнического сооружения в створе улиц Чупрова — К. Маркса МО город Салехард», — прокомментировали в окружном правительстве.

На эти цели власти Ямала предоставили окружному департаменту природных ресурсов и экологии межбюджетный трансферт в размере 2,5 млн рублей.

Ранее телеканал «360» со ссылкой на главу Минсельхозпрода Московской области Владислава Мурашова сообщал, что в подмосковных лесах в 2024 году намерены ликвидировать более 100 навалов мусора.