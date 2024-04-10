На Ямале очистят от мусора береговую линию и акваторию реки Преображенки
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Об этом уже опубликовано соответствующее постановление, передаёт URA.RU.
«Принятие данного документа позволит улучшить экологическое состояние береговой линии и акватории реки Преображенки и принять меры по безаварийной эксплуатации гидротехнического сооружения в створе улиц Чупрова — К. Маркса МО город Салехард», — прокомментировали в окружном правительстве.
На эти цели власти Ямала предоставили окружному департаменту природных ресурсов и экологии межбюджетный трансферт в размере 2,5 млн рублей.
Ранее телеканал «360» со ссылкой на главу Минсельхозпрода Московской области Владислава Мурашова сообщал, что в подмосковных лесах в 2024 году намерены ликвидировать более 100 навалов мусора.