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В доме-музее Марины Цветаевой в Москве представят новую экспозицию

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В доме-музее Марины Цветаевой в Москве пройдёт выставка под названием «Та гора была — миры!», организованная в честь 100-летия создания «Поэмы горы» и «Поэмы конца».
В доме-музее Марины Цветаевой в Москве представят новую экспозицию
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

В экспозиции представят черновую тетрадь, в которой Цветаева работала над поэмами, предметы быта, документы, а также личные вещи поэтессы, в частности её браслет и платье.

Выставку организуют при поддержке Российского государственного архива литературы и искусства, Музея-заповедника М.А. Волошина (отдел «Музей Марины и Анастасии Цветаевых») и музейного объединения «Музеи наукограда Королёв».

Ранее НСН сообщала, что в Музее кино на ВДНХ в Москве начала работу выставка, посвящённая народному артисту СССР Олегу Янковскому. Актёру исполнилось бы 80 лет 23 февраля.

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