В доме-музее Марины Цветаевой в Москве представят новую экспозицию
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.
В экспозиции представят черновую тетрадь, в которой Цветаева работала над поэмами, предметы быта, документы, а также личные вещи поэтессы, в частности её браслет и платье.
Выставку организуют при поддержке Российского государственного архива литературы и искусства, Музея-заповедника М.А. Волошина (отдел «Музей Марины и Анастасии Цветаевых») и музейного объединения «Музеи наукограда Королёв».
Ранее НСН сообщала, что в Музее кино на ВДНХ в Москве начала работу выставка, посвящённая народному артисту СССР Олегу Янковскому. Актёру исполнилось бы 80 лет 23 февраля.