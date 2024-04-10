В доме-музее Марины Цветаевой в Москве представят новую экспозицию

В доме-музее Марины Цветаевой в Москве пройдёт выставка под названием «Та гора была — миры!», организованная в честь 100-летия создания «Поэмы горы» и «Поэмы конца».

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

В экспозиции представят черновую тетрадь, в которой Цветаева работала над поэмами, предметы быта, документы, а также личные вещи поэтессы, в частности её браслет и платье.

Выставку организуют при поддержке Российского государственного архива литературы и искусства, Музея-заповедника М.А. Волошина (отдел «Музей Марины и Анастасии Цветаевых») и музейного объединения «Музеи наукограда Королёв».

Ранее НСН сообщала, что в Музее кино на ВДНХ в Москве начала работу выставка, посвящённая народному артисту СССР Олегу Янковскому. Актёру исполнилось бы 80 лет 23 февраля.