В Челябинске почти вдвое увеличили площадь лесной зоны

В пресс-службе мэрии Челябинска сообщили, что в Центральном районе города зона лесов увеличится почти вдвое.

Природно-рекреационная зона увеличится в границах улиц Академика Макеева, 250-летия Челябинска, Академика Королёва и проспекта Героя России Родионова — с 2,45 га до 4,60 га, передаёт URA.RU.

Это стало возможным благодаря работе ведомств по установлению границ лесов и включению их в состав городских.

Так, на данной территории были выявлены леса Кременкульского участкового лесничества.

Нововведение будет соответствующим образом отражено во всех градостроительных документах.

Ранее, по сообщения телеканала «360», глава регионального Минсельхозпрода Владислав Мурашов заявил, что в лесах Московской области в 2024 году ликвидируют более 100 навалов мусора.