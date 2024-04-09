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Церемония вручения премии телеканала RU.TV пройдёт 22 мая

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Церемония вручения Русской музыкальной премии телеканала RU.TV состоится 22 мая во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Главным цветом мероприятия станет белый, символизирующий чистоту и добро.
Церемония вручения премии телеканала RU.TV пройдёт 22 мая
  • Gettyimages.ru

В этом году создатели премии решили отказаться от классического формата проведения церемонии вручения наград с подводками от ведущих, благодарственными словами и отдельными самостоятельными номерами.

Уже с ковровой дорожки премия вовлечёт зрителей в историю в стиле лучших классических мюзиклов ХХ века. Каждый номер будет вписан в сюжетную линию.

На сцену выйдут Николай Басков, Владимир Пресняков, Наталья Подольская, Елена Север, Artik & Asti, Мари Краймбрери, Клава Кока, Дима Билан, Сергей Лазарев, Артур Пирожков, группа «Земляне», Ирина Дубцова, Jony, Niletto, Олег Майами и Лёша Свик, Мот и другие артисты.

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