Церемония вручения премии телеканала RU.TV пройдёт 22 мая

Церемония вручения Русской музыкальной премии телеканала RU.TV состоится 22 мая во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Главным цветом мероприятия станет белый, символизирующий чистоту и добро.

В этом году создатели премии решили отказаться от классического формата проведения церемонии вручения наград с подводками от ведущих, благодарственными словами и отдельными самостоятельными номерами.

Уже с ковровой дорожки премия вовлечёт зрителей в историю в стиле лучших классических мюзиклов ХХ века. Каждый номер будет вписан в сюжетную линию.

На сцену выйдут Николай Басков, Владимир Пресняков, Наталья Подольская, Елена Север, Artik & Asti, Мари Краймбрери, Клава Кока, Дима Билан, Сергей Лазарев, Артур Пирожков, группа «Земляне», Ирина Дубцова, Jony, Niletto, Олег Майами и Лёша Свик, Мот и другие артисты.