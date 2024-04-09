Церемония вручения премии телеканала RU.TV пройдёт 22 мая
- Gettyimages.ru
В этом году создатели премии решили отказаться от классического формата проведения церемонии вручения наград с подводками от ведущих, благодарственными словами и отдельными самостоятельными номерами.
Уже с ковровой дорожки премия вовлечёт зрителей в историю в стиле лучших классических мюзиклов ХХ века. Каждый номер будет вписан в сюжетную линию.
На сцену выйдут Николай Басков, Владимир Пресняков, Наталья Подольская, Елена Север, Artik & Asti, Мари Краймбрери, Клава Кока, Дима Билан, Сергей Лазарев, Артур Пирожков, группа «Земляне», Ирина Дубцова, Jony, Niletto, Олег Майами и Лёша Свик, Мот и другие артисты.