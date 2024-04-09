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В Удмуртии 20 апреля состоится Тотальный диктант

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Тотальный диктант жители Удмуртии напишут 20 апреля.
В Удмуртии 20 апреля состоится Тотальный диктант
  • Gettyimages.ru
  • © NoSystem images

Об этом сообщает udm-info.ru.

Тотальный диктант пройдёт по всей России. В этом году тесту на знание правил русского языка исполняется 20 лет.

Участие в диктанте бесплатное, однако в этом году организаторы подготовили возможность для желающих внести добровольное пожертвование, оно не обязательно.

Автором текста Тотального диктанта, который пройдёт 20 апреля 2024 года, стала писательница из Екатеринбурга Анна Матвеева, многократная финалистка премии «Большая книга».

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