Синоптик Шувалов спрогнозировал новую волну тепла в средней полосе России

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что в средней полосе России ожидается новая волна тепла.

«Такого жаркого начала апреля и таких резких перепадов давления в средней полосе не было никогда за всё время наблюдений. Это как раз характерная черта тех изменений, которые начинаются и которые грядут в будущем. Вот это похолодание было непродолжительным, настрой в атмосфере на тепло, превышающее обычные значения на семь-девять градусов», — сказал он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, к среде — четвергу ожидается до +20 °С.

Как отметил Шувалов, в среднюю полосу европейской части России идёт «безудержное тепло».

Ранее URA.RU сообщало, что пермские спасатели предупредили о начале половодья на Камском водохранилище.