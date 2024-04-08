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Синоптик Леус: в Москве 8 апреля ожидается облачная погода и до +20 °С

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Облачная с прояснениями погода и до +20 °С ожидается в Москве 8 апреля, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Синоптик Леус: в Москве 8 апреля ожидается облачная погода и до +20 °С
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, погоду в столице будет формировать тёплый сектор далёкого атлантического циклона.

Так, в Москве и окрестностях ожидается облачная с прояснениями погода, местами возможны дожди.

«+18...+20 °С в центральной части города, +16...+21 °С в районах Московской области», — уточнил эксперт.

Леус добавил, что ветер будет западный, 4—9 м/с.

Ранее начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с радио «Комсомольская правда» спрогнозировал ситуацию по паводкам в регионах. Он отметил, что паводковая история в целом по стране будет сохраняться до начала лета.

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