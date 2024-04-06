Власти: в ночь на 7 апреля уровень реки Урал может достичь критической отметки

В ночь на 7 апреля уровень реки Урал может достичь критической отметки, сообщила пресс-служба правительства Оренбургской области.

РИА Новости

«В ночь на воскресенье уровень Урала может достичь критической отметки», — приводит сообщение РИА Новости. Ранее прорыв дамбы произошёл на улице Борисоглебской в Орске Оренбургской области.