Власти: в ночь на 7 апреля уровень реки Урал может достичь критической отметки
В ночь на 7 апреля уровень реки Урал может достичь критической отметки, сообщила пресс-служба правительства Оренбургской области.
- РИА Новости
«В ночь на воскресенье уровень Урала может достичь критической отметки», — приводит сообщение РИА Новости.
Ранее прорыв дамбы произошёл на улице Борисоглебской в Орске Оренбургской области.
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