Специалист Васильев рассказал, как убрать посторонние запахи из квартиры
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«Запахи проникают в квартиру несколькими основными путями: через вентиляцию, дверь, окна, а также через различные щели и пустоты. Начать можно с простого — с замены квартирной и тамбурной дверей. Дверное полотно изначально может быть неровным и плохо прилегать к косяку, поэтому заменой уплотнителя отделаться не выйдет», — цитирует эксперта Life.ru.
По словам Васильева, для окон можно приобрести приточную систему вентиляции, что обеспечит циркуляцию воздуха даже при закрытых окнах.
В системе вентиляции эксперт советует установить качественные обратные клапаны, через которые воздух будет выходить из квартиры, а внутрь жилья не попадёт никаких неприятных запахов.
Наконец, важно найти и заделать щели. Искать их рекомендуется в местах стыков полов, стен, потолочных бетонных плит.
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