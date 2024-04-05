Специалист Васильев рассказал, как убрать посторонние запахи из квартиры

Эксперт по строительным материалам, основатель и гендиректор компании «Главснаб» Фёдор Васильев рассказал о способах убрать посторонние запахи из квартиры.

«Запахи проникают в квартиру несколькими основными путями: через вентиляцию, дверь, окна, а также через различные щели и пустоты. Начать можно с простого — с замены квартирной и тамбурной дверей. Дверное полотно изначально может быть неровным и плохо прилегать к косяку, поэтому заменой уплотнителя отделаться не выйдет», — цитирует эксперта Life.ru.

По словам Васильева, для окон можно приобрести приточную систему вентиляции, что обеспечит циркуляцию воздуха даже при закрытых окнах.

В системе вентиляции эксперт советует установить качественные обратные клапаны, через которые воздух будет выходить из квартиры, а внутрь жилья не попадёт никаких неприятных запахов.

Наконец, важно найти и заделать щели. Искать их рекомендуется в местах стыков полов, стен, потолочных бетонных плит.

Ранее уполномоченный представитель президента Гильдии риелторов Московской области в городских округах Серпухове, Пущине и Протвине, президент комитета по недвижимости Торгово-промышленной палаты Серпухова Любовь Голубева в беседе с «Радио 1» разъяснила детали закона о порядке посуточной аренды квартир в многоквартирном доме.