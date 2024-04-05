Концертный директор рассказал о состоянии Николая Расторгуева

Концертный директор Николая Расторгуева Олег Головко в беседе с RT прокомментировал сообщение о госпитализации музыканта Николая Расторгуева.

«Всё в порядке», — заявил собеседник RT.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что певца якобы доставили в одну из московских больниц из-за проблем с сердцем.