Концертный директор рассказал о состоянии Николая Расторгуева
Концертный директор Николая Расторгуева Олег Головко в беседе с RT прокомментировал сообщение о госпитализации музыканта Николая Расторгуева.
- globallookpress.com
- © Bulkin Sergey/news.ru
«Всё в порядке», — заявил собеседник RT.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что певца якобы доставили в одну из московских больниц из-за проблем с сердцем.
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