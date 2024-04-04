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Релиз «Смуты» отпраздновали историческим фестивалем в Нижнем Новгороде

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Выход российской видеоигры «Смута» отпраздновали историческим фестивалем в Нижнем Новгороде, он прошёл в Манеже Нижегородского кремля. Как отмечают организаторы, именно в этом городе было собрано Второе ополчение, изгнавшее польских оккупантов из Москвы.

Презентация игры прошла в Кремле, она началась с костюмированного шествия от Собора к Манежу и возложения цветов к могиле Минина.

Гостям представили новый игровой ролик «Смуты», в нём впервые прозвучала симфоническая версия одноимённого трека группы Radio Tapok. Также был показан 15-минутный фильм о проекте и его литературной основе — романе Михаила Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году».

Кульминацией мероприятия стал старт продаж «Смуты». На релизе присутствовал в том числе губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Среди гостей также отметились блогер и публицист Дмитрий Пучков, режиссёр Никита Михалков, исторический реконструктор и блогер Клим Жуков, музыкант Пётр Лундстрем и директор VK Play Александр Михеев.

Исторический фестиваль «Смута: герои эпохи» продлится с 5 по 7 апреля, а лекторий «Дорога единства» будет работать с 4 по 7 апреля.

Продюсер «Смуты» Андрей Белов в интервью RT рассказал о ходе создания игры, нюансах игрового процесса и исторической достоверности. Также продюсер порассуждал о своей профессии и развитии игровой индустрии в России.

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