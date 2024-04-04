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Церемонию вручения премии BraVo покажет телеканал «Культура»

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Телеканал «Культура» покажет 7 апреля церемонию вручения Международной профессиональной музыкальной премии BraVo, которая состоялась 19 марта на Исторической сцене Большого театра.
Церемонию вручения премии BraVo покажет телеканал «Культура»
  • РИА Новости

«В этом году драгоценными скрипичными ключами были награждены исполнители в 12 классических номинациях. В числе лауреатов церемонии: композитор Родион Щедрин, дирижёр Валерий Гергиев, тенор Иван Гынгазов, сопрано Василиса Бержанская, сопрано Ольга Перетятько и другие артисты оперы, балета и классические исполнители», — говорится в сообщении.

В номинации «Исполнитель года из страны-партнёра» победили представители Сербии, Бразилии, Китая, Ирана, Белоруссии, Индии, Египта и ЮАР.

Церемонию провели Елена Север и Вячеслав Макаров.

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