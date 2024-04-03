Климатолог Семёнов рассказал о последствиях влагоёмкости атмосферы
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«Более тёплая атмосфера может содержать больше водяного пара, а водяной пар — это скрытое тепло. Если он начнёт конденсироваться, будет выделяться явное тепло, воздух будет нагреваться, при этом конденсированная влага будет выпадать в виде осадков», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
По его словам, это может привести к интенсивному атмосферному движению, то есть к ливням, шквалам, торнадо.
«Это сильные осадки, мы наблюдаем изменение характера этих осадков в сторону более сильных и интенсивных ливней в последнее десятилетие», — добавил Семёнов.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с радио «Комсомольская правда» спрогнозировал похолодание в столичном регионе к концу недели.