Климатолог Семёнов рассказал о последствиях влагоёмкости атмосферы

И. о. директора Института физики атмосферы имени А.М. Обухова РАН Владимир Семёнов рассказал, какие могут быть последствия влагоёмкости атмосферы.

«Более тёплая атмосфера может содержать больше водяного пара, а водяной пар — это скрытое тепло. Если он начнёт конденсироваться, будет выделяться явное тепло, воздух будет нагреваться, при этом конденсированная влага будет выпадать в виде осадков», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, это может привести к интенсивному атмосферному движению, то есть к ливням, шквалам, торнадо.

«Это сильные осадки, мы наблюдаем изменение характера этих осадков в сторону более сильных и интенсивных ливней в последнее десятилетие», — добавил Семёнов.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с радио «Комсомольская правда» спрогнозировал похолодание в столичном регионе к концу недели.