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«Движение Первых» примет участие в составлении атласа птиц России

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Санкт-Петербургское орнитологическое общество совместно с «Движением Первых» создало проект «Крылья России». Его цель — изучить птиц на территории всех регионов страны.
«Движение Первых» примет участие в составлении атласа птиц России
  • globallookpress.com
  • © Eduard Kislinsky

Об этом сообщает Life.ru.

Участникам предлагают фиксировать на камеру дикие виды пернатых. По итогам проекта планируется создать Всероссийскую карту обитания птиц, которая поможет сохранить редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды.

«До конца августа 2024 года мы подведём итоги проекта и объявим имена участников, которые провели больше всего наблюдений, и все участники без исключения получат памятные сертификаты», — отмечается на сайте движения.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что начался новый сезон всероссийского проекта «Благо твори». Открывающие мероприятия состоялись на базе первичных отделений «Движения Первых».

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