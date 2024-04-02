«Движение Первых» примет участие в составлении атласа птиц России

Санкт-Петербургское орнитологическое общество совместно с «Движением Первых» создало проект «Крылья России». Его цель — изучить птиц на территории всех регионов страны.

Об этом сообщает Life.ru.

Участникам предлагают фиксировать на камеру дикие виды пернатых. По итогам проекта планируется создать Всероссийскую карту обитания птиц, которая поможет сохранить редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды.

«До конца августа 2024 года мы подведём итоги проекта и объявим имена участников, которые провели больше всего наблюдений, и все участники без исключения получат памятные сертификаты», — отмечается на сайте движения.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что начался новый сезон всероссийского проекта «Благо твори». Открывающие мероприятия состоялись на базе первичных отделений «Движения Первых».