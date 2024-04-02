«Движение Первых» примет участие в составлении атласа птиц России
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Об этом сообщает Life.ru.
Участникам предлагают фиксировать на камеру дикие виды пернатых. По итогам проекта планируется создать Всероссийскую карту обитания птиц, которая поможет сохранить редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды.
«До конца августа 2024 года мы подведём итоги проекта и объявим имена участников, которые провели больше всего наблюдений, и все участники без исключения получат памятные сертификаты», — отмечается на сайте движения.
Ранее газета «Взгляд» сообщала, что начался новый сезон всероссийского проекта «Благо твори». Открывающие мероприятия состоялись на базе первичных отделений «Движения Первых».