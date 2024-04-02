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Артём Ткаченко рассказал о фильме «Золото Умальты»

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Актёр Артём Ткаченко рассказал подробности о фильме «Золото Умальты», действие которого разворачивается в 1917 году в Хабаровском крае и который рассказывает об украденной подводе с 40 пудами золота.
Артём Ткаченко рассказал о фильме «Золото Умальты»
  • Gettyimages.ru

«Этот фильм основан на реальной истории, хотя в реальности золота было чуть меньше, а ограбление каравана с ним произошло в конце XIX века. Золото Умальты потом искали все кому не лень», — рассказал Ткаченко в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, с кладами Хабаровского края связано много легенд.

Как отметил Ткаченко, его герой-авантюрист — это собирательный образ.

«Я отталкивался от того, что внешне, по крайней мере, у этого человека должны быть честь и достоинство. Всё-таки он военный человек, офицер», — цитирует актёра сайт kp.ru.

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