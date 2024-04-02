Умерла народная артистка России Татьяна Конюхова

Народная артистка России Татьяна Конюхова скончалась на 93-м году жизни.

Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

«2 апреля на 93-м году после продолжительной болезни ушла из жизни актриса театра и кино, кавалер ордена Почёта, народная артистка России Татьяна Георгиевна Конюхова», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что она сыграла в таких фильмах, как «Женитьба Бальзаминова», «Над Тиссой», «Карьера Димы Горина» и других, умерла на 93-м году жизни.

Ранее на 63-м году жизни умер заслуженный работник культуры России актёр и продюсер Юрий Ваксман.