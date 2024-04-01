Гастроли Кировского театра кукол пройдут в Ставрополе

Кировский театр кукол впервые выступит в Ставрополе в рамках Всероссийского гастрольно-концертного тура по программе «Большие гастроли».

Об этом сообщает ИА «Победа26».

«Несмотря на то что приедет небольшая труппа всего из 13 человек, мы привезём четыре спектакля. Для выездных показов это достаточно много, потому что мы берём с собой и декорации, и куклы», — сказала заместитель директора театра кукол Елена Павлова.

Показы состоятся 3—7 апреля.

Ставропольский краевой театр кукол посетит Киров с ответным визитом в сентябре 2024 года.

Ранее сообщалось, что юные артисты из Удмуртии стали лауреатами фестиваля «Театральное Приволжье».