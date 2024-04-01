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Гастроли Кировского театра кукол пройдут в Ставрополе

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Кировский театр кукол впервые выступит в Ставрополе в рамках Всероссийского гастрольно-концертного тура по программе «Большие гастроли».
Гастроли Кировского театра кукол пройдут в Ставрополе
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ИА «Победа26».

«Несмотря на то что приедет небольшая труппа всего из 13 человек, мы привезём четыре спектакля. Для выездных показов это достаточно много, потому что мы берём с собой и декорации, и куклы», — сказала заместитель директора театра кукол Елена Павлова.

Показы состоятся 3—7 апреля.

Ставропольский краевой театр кукол посетит Киров с ответным визитом в сентябре 2024 года.

Ранее сообщалось, что юные артисты из Удмуртии стали лауреатами фестиваля «Театральное Приволжье».

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