Актёр Бурунов рассказал, как оказался очевидцем событий у «Крокуса»

Актёр Сергей Бурунов рассказал, как оказался очевидцем событий у подмосковного концертного зала «Крокус Сити Холл».

В беседе с газетой «Известия» артист заявил, что подъезжал к площадке примерно в 20:00, а затем собирался поворачивать с МКАД, чтобы заехать на парковку.

«Наверное, ещё не осознал до конца, что происходит, как и все остальные участники движения. Видел, как какие-то бежали люди оттуда, куда я должен был заезжать, ехали машины с мигающим дальним светом фар. И такси, и частные автомобили — это всё неслось навстречу», — сообщил Бурунов.

По словам актёра, ему позвонила директор Анастасия и попросила набрать номер Сергея Светлакова.

«Я звоню, а там крики, выстрелы. Он говорит: «Стой, где стоишь, а лучше уезжай, нас эвакуируют», — сказал Бурунов.

Затем он увидел Светлакова, стоявшего на улице. У здания находилась и помощница Бурунова, которая была в шоковом состоянии.

«Нет слов и действий каких-то, чтоб восполнить ту утрату, сколько людей мы потеряли... Если б я мог унять эту боль, я бы это сделал, поверьте. Но, наверное, только время, наша внутренняя солидарность, наше объединение духовное нам помогут всё это пережить», — заключил артист.

Ранее оператор группы «Пикник» Иван Поморин в беседе с НСН рассказал подробности о спасении из подмосковного концертного зала «Крокус Сити Холл».