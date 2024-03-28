Циклон песком и пылью окрасил небо над Благовещенском в жёлто-оранжевый цвет

Юго-западный циклон окрасил небо Благовещенска в жёлто-оранжевый цвет частицами пыли и песка, захваченными с территорий Монголии и Китая.

Информация об этом появилась в Telegram-канале гидрометцентра региона.

Жёлтый и оранжевый цвета туч в ведомстве назвали отличительной чертой весенних юго-западных циклонов над областью.

«Это связано с тем, что по пути следования через территорию Монголии и Китая воздушные потоки поднимают пыль, песок, частички земли тех территорий, не закреплённые ещё травяным покровом», — говорится в сообщении.

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