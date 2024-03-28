Циклон песком и пылью окрасил небо над Благовещенском в жёлто-оранжевый цвет
Информация об этом появилась в Telegram-канале гидрометцентра региона.
Жёлтый и оранжевый цвета туч в ведомстве назвали отличительной чертой весенних юго-западных циклонов над областью.
«Это связано с тем, что по пути следования через территорию Монголии и Китая воздушные потоки поднимают пыль, песок, частички земли тех территорий, не закреплённые ещё травяным покровом», — говорится в сообщении.
Ранее специалисты Кемеровского планетария имени Мацукова рассказали, как обнаружить на небе Меркурий, пик видимости которого продлится с 25 по 31 марта.
Также руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT спрогнозировал потепление в Москве.