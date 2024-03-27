Стилист Лисовец посоветовал отказаться от оверсайза в весеннем сезоне
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«Больше элегантного, больше рока, больше харизматичности. Это кожаная одежда, кожаные плащи, пиджаки, юбки. Сексуальность — мини, открытые ноги, либо открытые плечи», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
По его словам, стоит больше обращать внимание на элегантную обувь.
«Вообще как-то повернуться в сторону женственности, в сторону рок-н-ролла, в сторону силуэтной одежды. Плечи могут оставаться всё равно большими, но уже ближе к талии, всё-таки силуэт более приталенный, более облегающий», — сказал Лисовец.
Как добавил стилист, мужчинам стоит отказаться от толстовок.
«Больше прямых брюк, больше пиджаков. Отбрасываем толстовки, капюшоны», — заключил он.
Ранее ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков в беседе с Общественной Службой Новостей заявил, что в ближайшую неделю в столичном регионе ожидается апрельская погода.