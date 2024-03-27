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Киркоров открыл Музыкальный марафон поддержки от звёзд «Русского Радио»

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Народный артист России Филипп Киркоров открыл Музыкальный марафон поддержки от звёзд «Русского Радио». Он исполнил песню «Если ты уйдёшь» из фильма «Нюрнберг».
Киркоров открыл Музыкальный марафон поддержки от звёзд «Русского Радио»
  • РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе «Русской медиагруппы».

Акция призвана поддержать россиян после трагедии в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».

«Для меня это большая честь и ответственность — открыть этот марафон поддержки от «Русского Радио». Сегодня очень важный день. Для меня, как для артиста моей страны, принципы добра, любви, великодушия очень значимы. И я, как артист, могу петь о любви, о добре, о вере в будущее. Думаю, песня «Если ты уйдёшь», как никакая другая, заслуживает того, чтобы прозвучать здесь», — заявил Киркоров.

Ведущие марафона — Елена Север и Юрий Киселёв.

По словам Киселёва, собрать более 40 артистов за сутки было непросто, но все с удовольствием откликнулись и согласились.

«Все наши друзья поддерживают это мероприятие, понимая, что мы приносим пользу, поддерживаем моральный дух людей», — добавил он.

Со своей стороны, Елена Север выразила благодарность всем артистам, которые согласились приехать и высказать слова поддержки.

«Наша задача — объединиться, несмотря ни на что. Поддержать людей, показать, насколько мы едины», — сказала она.

В марафоне также принимают участие Сергей Лазарев, Лариса Долина, Григорий Лепс, Владимир Пресняков, Денис Майданов, Юлия Савичева, Наталья Подольская, Артём Качер, Митя Фомин, Денис Клявер, Стас Пьеха, Роман Архипов, Артур Пирожков, Artik & Asti и другие.

Услышать концерт можно будет в эфире радиостанции. Также запланирована видеотрансляция на сайте «Русского Радио» и в «Одноклассниках».

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