Председатель союза дачников рассказал, как в марте обрабатывать деревья

Депутат Госдумы, председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал, как на старте дачного сезона правильно обработать деревья, чтобы летом получить красивые кроны и урожай.

В беседе с Life.ru он отметил, что наиболее благоприятным временем для обрезки деревьев является март, в это время они ещё находятся в спящем состоянии, а движение сока ещё не началось.

По его словам, чтобы определить подходящий момент, следует ориентироваться на температуру — днём она должна быть стабильно выше 0 °C. Также важно успеть произвести обрезку до появления почек.

Летом не рекомендуется проводить такие процедуры, однако можно подрезать молодые побеги.

Осенью же обрезка деревьев допустима в южных регионах, но в остальных случаях она нежелательна, потому что может привести к повреждению их морозостойкости.

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