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В Эрмитаже представили отреставрированную картину «Вавилонская башня»

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В Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге представили отреставрированную картину «Вавилонская башня» — образец фламандской живописи XVII века.
В Эрмитаже представили отреставрированную картину «Вавилонская башня»
  • РИА Новости

Об этом сообщает ОТР.

Полотно передала Германия в середине ХХ века в качестве компенсации. В процессе реставрации установлено авторство картины. Её создали художник Тобиас Верхахт и три его современника.

«В отличие от остальных «Вавилонских башен», известных на сегодняшний день, в данном случае мы имеем дело с картиной, написанной сразу четырьмя художниками. В то время когда, согласно фламандской традиции, подобные картины писались двумя художниками. Один писал башню и ландшафт, а второй изображал фигуры. Это была обычная практика», — заявила Алиса Мезенцева, куратор выставки.

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