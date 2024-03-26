В Эрмитаже представили отреставрированную картину «Вавилонская башня»
- РИА Новости
Об этом сообщает ОТР.
Полотно передала Германия в середине ХХ века в качестве компенсации. В процессе реставрации установлено авторство картины. Её создали художник Тобиас Верхахт и три его современника.
«В отличие от остальных «Вавилонских башен», известных на сегодняшний день, в данном случае мы имеем дело с картиной, написанной сразу четырьмя художниками. В то время когда, согласно фламандской традиции, подобные картины писались двумя художниками. Один писал башню и ландшафт, а второй изображал фигуры. Это была обычная практика», — заявила Алиса Мезенцева, куратор выставки.
Ранее в правительстве Крыма рассказали об открытии в Гурзуфе Дома-музея художника Константина Коровина.