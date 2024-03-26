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Метеоролог Старков спрогнозировал апрельскую погоду в Москве на текущей неделе

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Ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков заявил, что в ближайшую неделю в столичном регионе ожидается апрельская погода.
Метеоролог Старков спрогнозировал апрельскую погоду в Москве на текущей неделе
  • РИА Новости

«Метеорологическая весна началась ещё на прошлой неделе и продолжится на текущей. Будет достаточно тепло: температурный фон окажется на два-четыре, а впоследствии и на четыре-шесть градусов выше климатической нормы», — сказал он в беседе с Общественной Службой Новостей.

По его словам, со среды, 26 марта, можно ожидать дневные температуры в пределах +10...+12 °С, а ближе к концу недели возможны и значения до +15 °С.

Ночные температуры прогнозируются в районе 0 °С.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с телеканалом «360» прокомментировал погоду в Центральной России.

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