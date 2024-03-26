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Синоптик Паршина спрогнозировала тёплый апрель в средней полосе России

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Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина заявила, что апрель в средней полосе России ожидается тёплым.
Синоптик Паршина спрогнозировала тёплый апрель в средней полосе России
  • РИА Новости

«В средней полосе России ночные температуры составят +2...+7 °С, а дневные — от 8 до 15 градусов тепла», — сказала она в беседе с «Российской газетой».

По её словам, прохладнее обычного апрель может оказаться на юге страны, хотя дневные температуры достигнут +18 °С и выше. По ночам возможны заморозки.

В Москве в апреле прогнозируется тепло. Ночью +2...+7 °С, днём +9...+14 °С, при похолоданиях возможны заморозки до -6 °С в ночное время. Осадки в пределах климатической нормы.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с телеканалом «360» прокомментировал погоду в Центральной России.

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