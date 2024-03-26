Синоптик Паршина спрогнозировала тёплый апрель в средней полосе России
- РИА Новости
«В средней полосе России ночные температуры составят +2...+7 °С, а дневные — от 8 до 15 градусов тепла», — сказала она в беседе с «Российской газетой».
По её словам, прохладнее обычного апрель может оказаться на юге страны, хотя дневные температуры достигнут +18 °С и выше. По ночам возможны заморозки.
В Москве в апреле прогнозируется тепло. Ночью +2...+7 °С, днём +9...+14 °С, при похолоданиях возможны заморозки до -6 °С в ночное время. Осадки в пределах климатической нормы.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с телеканалом «360» прокомментировал погоду в Центральной России.