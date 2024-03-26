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Режиссёр Баранов опроверг информацию о том, что Кологривый лишился роли Жириновского

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Режиссёр Александр Баранов в разговоре с RT опроверг сообщение о том, что российский актёр Никита Кологривый лишился роли Владимира Жириновского из-за дебоша в баре и ареста.
Режиссёр Баранов опроверг информацию о том, что Кологривый лишился роли Жириновского
  • РИА Новости

По словам постановщика, кастинга ещё не было, и у Кологривого по-прежнему будет возможность сыграть бывшего лидера ЛДПР, если представители партии не будут против.

«Главное — как он играет. Если он придёт на кастинг, узнаем, стоит ли его брать», — сказал Баранов.

При этом в пресс-службе ЛДПР RT сообщили, что в данный момент неуместно обсуждать эту новость.

«Сейчас не самое подходящее время говорить об этом (кандидатуре Кологривого на роль. — RT) в эти скорбные дни (после теракта в «Крокусе». — RT)», — сказал представитель пресс-службы.

Ранее суд в Новосибирске оставил в силе арест актёра Кологривого на семь суток.

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