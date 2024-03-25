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Открылась «Неделя культуры в Оренбургской области»

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В понедельник, 25 марта, открылась «Неделя культуры в Оренбургской области». Она продлится до 31 марта.
Открылась «Неделя культуры в Оренбургской области»
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает RIA56.

Неделя посвящена Году семьи и двойному юбилею региона — 280-летию со дня основания Оренбургской губернии и 90-летию со дня образования Оренбургской области.

Программа включает около 140 театральных, концертных, музейных и библиотечных событий. Также запланированы лекции, мастер-классы, встречи и концерты.

Ранее сообщалось, что Театр оперы и балета Удмуртии примет участие в Международном балетном фестивале в Чебоксарах. Он представит спектакль «Корсар» 13 апреля.

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