Открылась «Неделя культуры в Оренбургской области»
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Об этом сообщает RIA56.
Неделя посвящена Году семьи и двойному юбилею региона — 280-летию со дня основания Оренбургской губернии и 90-летию со дня образования Оренбургской области.
Программа включает около 140 театральных, концертных, музейных и библиотечных событий. Также запланированы лекции, мастер-классы, встречи и концерты.
Ранее сообщалось, что Театр оперы и балета Удмуртии примет участие в Международном балетном фестивале в Чебоксарах. Он представит спектакль «Корсар» 13 апреля.