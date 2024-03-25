В Удмуртии наградили лауреатов фестиваля «Театральное Приволжье»

Лауреатов регионального фестиваля «Театральное Приволжье» наградили в Удмуртии.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

В конкурсе представили 15 молодёжных и 40 детских постановок, в числе которых были комедия, драма, сатира, интерактивные сказки.

«Коллективам, которые прошли в финал, желаю только победы», — заявила заместитель председателя правительства региона Наталья Тойкина.

Ранее сообщалось, что Театр оперы и балета Удмуртии примет участие в Международном балетном фестивале в Чебоксарах. Он представит спектакль «Корсар» 13 апреля.