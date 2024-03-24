Фестиваль «Дух огня» в ХМАО начал работу с минуты молчания из-за теракта

В Ханты-Мансийске XXII Международный фестиваль кинодебютов «Дух огня» в субботу, 23 марта, начал свою работу с минуты молчания в связи с терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле».

Участники и жюри фестиваля, в том числе венгерский режиссёр Бенедек Флигауф, индийский режиссёр и сценарист П. С. Винотрадж, иранский режиссёр и сценарист Нушин Мераджи, программный директор фестиваля актуального российского кино «Маяк» Стас Тыркин, оператор Эдуард Мошкович, режиссёр, сценарист, продюсер Ангелина Никонова, а также актёр театра и кино Максим Стоянов, продюсер и актриса Оксана Михеева, актрисы Екатерина Климова и Ирина Безрукова почтили память погибших в теракте.

Президент фестиваля Эмир Кустурица высказал слова поддержки всем россиянам.

Ранее губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова, а также жители региона и участники фестиваля приняли участие в акции солидарности в поддержку жертв террора возле памятника «Югра многоликая» в Ханты-Мансийске.

Первым фильмом, показанным международному жюри, стал «Ненормальный» режиссёра-дебютанта Ильи Маланина.