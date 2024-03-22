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В Екатеринбурге признали памятником купеческий особняк XIX века

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В Свердловской области утвердили новый объект культурного наследия. Это купеческий особняк XIX века в центре Екатеринбурга.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на официальный интернет-портал правовой информации.

«Включить выявленный объект археологического наследия «Культурный слой города Екатеринбурга XIX — начала XX веков в юго-восточной части квартала улиц Первомайская — Царская — Карла Либкнехта» в перечень объектов культурного наследия Свердловской области», — говорится в постановлении.

Особняк был построен в 1897 году.

Ранее сообщалось, что монумент, посвящённый трудовому подвигу машиностроителей в годы Великой Отечественной войны, отремонтируют в Ижевске.

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