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Шувалов спрогнозировал дожди и до +7 °С на выходных в Москве

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Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что в столице в выходные дни ожидаются дожди.
Шувалов спрогнозировал дожди и до +7 °С на выходных в Москве
  • РИА Новости

Солнце скроется, погода 23 и 24 марта будет облачной, сообщил специалист в интервью НСН.

«В Москве к концу недели было +9…+10 °С, таких температур при облачности и дожде уже не будет. При юго-западном ветре температура остановится где-то на +5…+7 °С, но тоже тёплая погода, это на три-четыре градуса выше нормы», — резюмировал Шувалов.

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области выпустили экстренное предупреждение в связи с усилением ветра в регионе в период с 22 по 23 марта.

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