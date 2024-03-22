В Московском зоопарке заявили о рождении ужат

В павильоне «Змеиное сафари» Московского зоопарка родились обыкновенные ужи.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на зоосад.

Как отметили в зоопарке, обыкновенные ужи являются околоводными змеями, поэтому павильон имитирует берег лесной реки.

Новорождённые ужата будут содержаться совместно до первой линьки.

После вылупления они могут около двух недель обходиться без еды, рассасывая остатки желточного мешка.

Потом сотрудники зоопарка предложат им мелких лягушек и рыб.

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