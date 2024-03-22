Выставка к 140-летию художника и поэта Василия Каменского открывается в Перми
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Об этом пишет сайт kp.ru.
На экспозиции представят подлинные материалы из личных архивов родственников Каменского: живописные и графические работы, линогравюры, уникальные фотоснимки, статьи из фондов Госархива Пермского края и Пермского краеведческого музея.
Выставка будет работать до 21 апреля.
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