Выставка к 140-летию художника и поэта Василия Каменского открывается в Перми

Выставка «Голова в облаках. К 140-летию Василия Каменского», посвящённая жизни поэта, авиатора, художника и одного из основателей русского футуризма, откроется в Центральном выставочном зале Перми 22 марта.

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Об этом пишет сайт kp.ru. На экспозиции представят подлинные материалы из личных архивов родственников Каменского: живописные и графические работы, линогравюры, уникальные фотоснимки, статьи из фондов Госархива Пермского края и Пермского краеведческого музея. Выставка будет работать до 21 апреля. Ранее НСН сообщала, что Главархив Москвы принял на хранение первый в 2024 году личный фонд — фонд семьи Розановых, состоящий из более 300 документов.