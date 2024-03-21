Пользователи Playstation Network пожаловались на сбои в работе сервиса
Согласно данным портала Downdetector, отслеживающего неполадки и отключения популярных ресурсов, сбои начались около 19:40 мск.
Проблемы в работе Playstation Network затронули жителей США, Германии, Великобритании, Нидерландов, Италии и ряда других стран.
Чаще всего пользователи сталкиваются с неполадками при соединении с сервером, авторизации и в работе Playstation Store.
Ранее пользователи со всего мира сообщили, что испытывают трудности с доступом к соцсетям Facebook* и Instagram*.
* Meta Platforms Inc. (владелец Facebook и Instagram) — организация признана экстремистской и запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.