Пользователи Playstation Network пожаловались на сбои в работе сервиса

Пользователи сервиса Playstation Network пожаловались на сбои в его работе.

Согласно данным портала Downdetector, отслеживающего неполадки и отключения популярных ресурсов, сбои начались около 19:40 мск.

Проблемы в работе Playstation Network затронули жителей США, Германии, Великобритании, Нидерландов, Италии и ряда других стран.

Чаще всего пользователи сталкиваются с неполадками при соединении с сервером, авторизации и в работе Playstation Store.

Ранее пользователи со всего мира сообщили, что испытывают трудности с доступом к соцсетям Facebook* и Instagram*.

* Meta Platforms Inc. (владелец Facebook и Instagram) — организация признана экстремистской и запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.