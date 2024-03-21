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В Крыму в тестовом режиме запустили канатную дорогу на Ай-Петри

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В Крыму состоялся технический запуск отремонтированной канатной дороги на Ай-Петри, заявила глава администрации Ялты Янина Павленко.
В Крыму в тестовом режиме запустили канатную дорогу на Ай-Петри
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крым 24».

«Первый после капремонта технический запуск канатной дороги на Ай-Петри. С огромным удовольствием приняла участие и поднялась на плато», — заявила Павленко.

Она отметила, что до 1 мая на Южнобережном шоссе откроют центр с кассами, парковкой и местами для автобусов. Оттуда же будет начинаться новая канатная дорога, в настоящее время идёт её проектирование.

Ранее сообщалось, что доступ в Опукский и Казантипский заповедники в Крыму откроют в начале апреля.

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