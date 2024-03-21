Группа ABBA награждена шведским рыцарским орденом

Король Швеции Карл XVI Густав наградил участников знаменитой поп-группы ABBA орденом Вазы за вклад в международную и шведскую музыкальную индустрию.

Об этом сообщил королевский дворец.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на канцелярию правительства Швеции, за 50 лет всей истории Швеции это первый случай, когда местные артисты удостоились королевского ордена за труд и творчество.

Правительство страны, в свою очередь, полностью поддержало решение совета вручить орден коллективу ABBA, а именно Бенни Андерссону, Бьорну Ульвеусу, Агнете Фельтског и Анни-Фрид Лингстад.

В мае прошлого года стало известно, что легендарный шведский музыкальный коллектив не будет принимать участие в Евровидении-2024.