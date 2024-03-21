Использование шопперов стало самой распространённой экопривычкой среди россиян

Недавнее исследование показало, что 41% россиян уже выработали привычку заботиться о природе. Ещё 12% признались, что крайне редко практикуют экопривычки, а остальные не практикуют совсем.

Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование коммуникационного агентства «ПРО Бренд».

Согласно полученным данным, из тех, кто выработал экопривычки, 94,5% используют шопперы или экомешочки вместо полиэтиленовых пакетов, а 87,4% сообщили, что сдают на переработку или продают старые вещи — одежду, обувь, игрушки.

Почти четверть (23,8%) опрошенных регулярно сортируют отходы, а 13% делают это иногда.

Только опасные отходы (батарейки) всегда сортируют четверть россиян (26,6%), ещё 59,9% делают это иногда.

Регулярно собирают и сдают на переработку пластмассовые крышечки 13,5% респондентов, иногда — 47,1%.

Ранее телеканал «360» сообщал, что победители конкурса «Зелёный квадрат» создали арт-объекты для Всемирного фестиваля молодёжи (ВФМ) в Крыму.