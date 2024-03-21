На ВДНХ открылась посвящённая Московскому Кремлю фотовыставка

На ВДНХ открылась фотовыставка под названием «Московский Кремль». Она располагается во входной зоне павильона «Макет Москвы».

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы и на руководителя Департамента градостроительной политики Сергея Лёвкина.

На 12 световых экранах демонстрируются исторические и современные фотографии, дополненные изображениями уменьшенного в 400 раз Кремля, изображённого на макете. Все изображения сопровождаются справочной информацией об объектах.

«Посетители могут поближе рассмотреть все кремлевские башни, узнать историю Чудова монастыря, а также то, как был построен и впоследствии утрачен Вознесенский женский монастырь. Отдельный световой экран посвящён Спасской башне Московского Кремля», — сказано в тексте.

Экспозиция будет доступна до конца мая.

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