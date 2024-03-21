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На ВДНХ открылась посвящённая Московскому Кремлю фотовыставка

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На ВДНХ открылась фотовыставка под названием «Московский Кремль». Она располагается во входной зоне павильона «Макет Москвы».
На ВДНХ открылась посвящённая Московскому Кремлю фотовыставка
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы и на руководителя Департамента градостроительной политики Сергея Лёвкина.

На 12 световых экранах демонстрируются исторические и современные фотографии, дополненные изображениями уменьшенного в 400 раз Кремля, изображённого на макете. Все изображения сопровождаются справочной информацией об объектах.

«Посетители могут поближе рассмотреть все кремлевские башни, узнать историю Чудова монастыря, а также то, как был построен и впоследствии утрачен Вознесенский женский монастырь. Отдельный световой экран посвящён Спасской башне Московского Кремля», — сказано в тексте.

Экспозиция будет доступна до конца мая.

Ранее НСН сообщала, что Главархив Москвы принял на хранение первый в 2024 году личный фонд — фонд семьи Розановых, состоящий из более 300 документов.

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