Актёр Майкл Эммет Уолш из «Бегущий по лезвию» скончался в возрасте 88 лет
Американский актер Майкл Эммет Уолш, известный по фильму «Бегущий по лезвию», скончался на 89-м году жизни, говорится в материале The Washington Post со ссылкой на агента актёра.
По её словам, Уолш скончался 19 марта. Он лежал в больнице в Сент-Олбансе (штат Вермонт).
Согласно представленной информации, причина смерти актёра — остановка сердца.
27 февраля скончался актёр Чарльз Диркоп, сыгравший в «Звёздном пути».
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