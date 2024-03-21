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Актёр Майкл Эммет Уолш из «Бегущий по лезвию» скончался в возрасте 88 лет

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Американский актер Майкл Эммет Уолш, известный по фильму «Бегущий по лезвию», скончался на 89-м году жизни, говорится в материале The Washington Post со ссылкой на агента актёра.

По её словам, Уолш скончался 19 марта. Он лежал в больнице в Сент-Олбансе (штат Вермонт).

Согласно представленной информации, причина смерти актёра — остановка сердца.

27 февраля скончался актёр Чарльз Диркоп, сыгравший в «Звёздном пути».

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