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Смог в Челябинской области сохранится до вечера 20 марта

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В пресс-службе Министерства экологии Челябинской области рассказали, что смог, накрывший регион, не рассеется до вечера среды, 20 марта.
Смог в Челябинской области сохранится до вечера 20 марта
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует URA.RU.

«Неблагоприятные метеорологические условия первой степени, которые способствуют накоплению загрязняющих веществ, сохраняются в Челябинске, Магнитогорске, Сатке, Коркино и Златоусте с 19:00 18 марта до 19:00 20 марта», — прокомментировали в ведомстве.

Там также отметили, что ведут круглосуточный мониторинг качества воздуха на стационарных постах и посредством передвижных лабораторий.

В феврале сайт progorod43 сообщал, что Роспотребнадзор взял 1340 проб на качество воздуха в Кировской области.

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