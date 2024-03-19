Смог в Челябинской области сохранится до вечера 20 марта
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Об этом информирует URA.RU.
«Неблагоприятные метеорологические условия первой степени, которые способствуют накоплению загрязняющих веществ, сохраняются в Челябинске, Магнитогорске, Сатке, Коркино и Златоусте с 19:00 18 марта до 19:00 20 марта», — прокомментировали в ведомстве.
Там также отметили, что ведут круглосуточный мониторинг качества воздуха на стационарных постах и посредством передвижных лабораторий.
В феврале сайт progorod43 сообщал, что Роспотребнадзор взял 1340 проб на качество воздуха в Кировской области.