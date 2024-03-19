Смог в Челябинской области сохранится до вечера 20 марта

В пресс-службе Министерства экологии Челябинской области рассказали, что смог, накрывший регион, не рассеется до вечера среды, 20 марта.

Об этом информирует URA.RU.

«Неблагоприятные метеорологические условия первой степени, которые способствуют накоплению загрязняющих веществ, сохраняются в Челябинске, Магнитогорске, Сатке, Коркино и Златоусте с 19:00 18 марта до 19:00 20 марта», — прокомментировали в ведомстве.

Там также отметили, что ведут круглосуточный мониторинг качества воздуха на стационарных постах и посредством передвижных лабораторий.

В феврале сайт progorod43 сообщал, что Роспотребнадзор взял 1340 проб на качество воздуха в Кировской области.